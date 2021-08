William a disparu ! - DNA du 12 août 2021 en avance

Sans nouvelles de William, Aurore et Bénédicte sont très inquiètes. Cette dernière pense que Cyril est responsable de sa disparition. Judith annonce à Chloé qu'elle souhaite travailler au Mas et abandonner les études…