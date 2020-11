William pète les plombs ! - DNA du 12 novembre 2020 en avance

Tout le lycée pense que Sofia est responsable de l'agression de Charlie. Craignant de revivre l'épisode de la sextape, la jeune fille craint de retourner en cours. William ne peut plus supporter cette situation et s'emporte lors du petit-déjeuner, quitte à lever le ton sur sa famille…