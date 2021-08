William, vraie cible de la Dame Blanche ? - DNA du 3 août 2021 en avance

William est pris au dépourvu lorsqu'il se sent directement menacé par les attaques successives que sa famille subit. Il ne comprend pas comment son cheveu s'est retrouvé sur la moto volée. A la Paillote, afin Charlie et Nathan décident de voler un stéthoscope à l'hôpital.