WishList : Juliette (Sandrine) aimerait beaucoup tourner avec... Georges !

Il n’y a pas d’âge pour faire sa liste au Père Noël ! À l’occasion des fêtes de fin d’année, découvrez dès maintenant l'interview exclusive de Juliette Tresanini qui joue le rôle de Sandrine Lazzari dans Demain nous appartient. Dans cette interview très spéciale, Juliette va révéler ce qui lui ferait le plus plaisir pour Noël ! Voici sa réponse à la question : « Pour Noël, j'aimerais beaucoup tourner avec Georges, car je n’ai encore jamais tourné avec lui et qu’il me fait beaucoup rire ! ». Et délocaliser le tournage « dans un pays chaud, sur une île, style Île Maurice » ! Elle en profite pour revenir sur son intrigue préférée, « Collision » et remercier ses fans pour leur gentillesse. Elle va également livrer une anecdote croustillante sur un autre personnage de la série ! Pour en savoir plus sur le comédien et son personnage dans la série, découvrez sans plus tarder cette vidéo exclusive sur MYTF1. Et rendez-vous dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.