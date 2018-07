WTF - Lola et Mathias en train de s’embrasser ??? (épisode 243)

Lors d’un après-midi ensoleillé Mathias rejoint Lola au Spoon. Les deux semblent bien se connaître. Mais qu’est-ce qui les unit ? Lola lui reproche d’être en retard. La jeune femme lui tend une enveloppe correspondant à l’argent qu’elle lui doit pour n’avoir rien dit à la police en ce qui la concerne. Se sentant dans une position de force, Mathias profite alors pour la séduire et de la convaincre de l’embrasser pour l’avoir épargné de nombreux soucis. Et le forcing de Mathias a porté ses fruits. Lola accepte de jouer le jeu et l’embrasse. Mais au même instant, Chloé arrive au Spoon et les surprend. Pour Chloé, il est certain que cette scène confirme ainsi les doutes qu’elle avait au sujet de l’ex maîtresse d’Alex. Extrait de l’épisode 243 de Demain nous appartient.