Xavier en danger de mort ! - DNA du 16 avril 2021 en avance

Interrogé par Aurore, Quentin refuse d’expliquer les circonstances de la mort de Geoffroy et de qui lui et les Beaulieu cherchent à se venger. Il s’agit en réalité du procureur Xavier Meffre, qui s’apprête à assister à une inauguration officielle en compagnie de Chloé. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.