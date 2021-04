Xavier revient sur la mort de Geoffroy – DNA du 19 avril 2021 en avance

Xavier tombe des nues en apprenant que le couple Beaulieu l'a suivi depuis la Nouvelle-Calédonie pour l'assassiner. Au commissariat, il raconte à Aurore et Martin les circonstances qui ont conduit à la mort de Geoffroy après qu'il ait proclamé son incarcération. Face au risque, ses filles Camille et Maud sont contraintes de rester chez elles.