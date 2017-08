Yasmine et Sara vont-elles se réconcilier ?  

L’idylle entre Sara et Yasmine est en train de battre de l’ail. Soraya a révélé à Sara que Lyès la trompait… Sara lui en veut de ne pas lui avoir dit avant. Alors qu’elle cherche du soutien auprès de Yasmine, cette dernière lui avoue que c’est elle qui l’a dit à Soraya, qu’elle le savait et qu’elle n’osait pas lui dire pour ne pas la faire souffrir. Sara ne comprend pas et s’énerve contre Yasmine. Après leur dispute, Yasmine confie à Sara qu’elle tient beaucoup à elle. Les deux jeunes femmes semblent alors se réconcilier. — Extrait de l’épisode 13 de "Demain nous appartient" – Mercredi 2 août 2017.