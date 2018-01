Exclu: Zoom sur Solène Hébert et Joffrey Platel, le duo attendrissant et "caliente" de DNA

De sex friends à amoureux passionnés, Solène Hébert (Victoire Lazzari) et Joffrey Platel (Bastien Laval) vous présentent leur duo de choc, un couple exceptionnel, qui, par leur complicité, parvient à tenir en haleine de nombreux spectateurs. Les deux acteurs vous présentent en exclusivité leurs plus grands défauts, leurs meilleurs moments, enfin bref, ce qui fait d'eux des acteurs uniques. Leurs points en communs ? Le professionnalisme et le sérieux. Mais, qui pourrait bien résister longtemps au charme et au sex appeal de la belle Solène ? Bastien, lui, est bien évidemment tombé fou amoureux d'elle. Cependant alors que leur amour monte crescendo et que plus rien ne semble les arrêter, l'accident tragique de Bastien en voiture est prêt à couper le souffle. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.