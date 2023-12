Demandez la permission aux enfants

Les enfants ont pris le pouvoir ! Trois familles d’aujourd’hui, très différentes, sont confrontées à un seul et même problème : leurs enfants ont pris le dessus... Et puis un jour, tout bascule ! Une goutte d’eau qui fait déborder le vase, une bêtise de plus, un mensonge de trop et voilà que les adultes décident d’unir leurs forces pour rendre à ces petits diables en culottes courtes la monnaie de leur désobéissance... Entre les enfants rois et les parents rebelles, désormais, tous les coups sont permis !