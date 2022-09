Séries & Fictions

Luke Rutherford (Christian Cooke) est un adolescent comme les autres - jusqu'à ce que le meilleur ami de son père décédé, Rupert Galvin (Philip Glenister), se présente chez lui pour révéler son destin secret : il est l'arrière-petit-fils d'Abraham Van Helsing, le célèbre chasseur de vampires, de créatures maléfiques et surnaturelles. Luke est en réalité le dernier descendant de Van Helsing, le légendaire chasseur de démons. Sans le savoir, il a hérité de pouvoirs hors du commun lui permettant de combattre les monstres les plus féroces. Galvin doit former Luke au plus vite, car sa vie et celle de ses proches sont en danger : les démons sont à sa recherche dans les rues sombres de Londres, prêts à tout pour le tuer avant qu'il ne devienne assez fort pour les anéantir...