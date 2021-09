Séries & Fictions

Marié et père de famille, mais aussi séducteur et un peu escroc , Désiré Landru séduit les femmes pour les voler. Maniaque, Landru note précieusement ses crimes dans un petit carnet qui permettra à la police de découvrir que plus de deux cent femmes furent abusées. Il sera condamné à mort pour avoir tué 11 d'entre elles. Son procès déchaîna haine et passion, à l'image de sa personnalité double.