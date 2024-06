Destin brisé : Michael Jackson, derrière le masque

Après son procès pour abus sexuel sur mineur, Michael Jackson, brisé bien qu'innocenté, s'est réfugié à Bahreïn avec ses trois enfants. Mais son endettement l'oblige à revenir aux Etats-Unis. La petite famille, accompagnée de la nurse Grace et de l'assistant personnel de Michael Jackson, John Feldman, débarque le 22 décembre 2006 à Las Vegas. Seule une série de concerts dans un grand hôtel local et une tournée pourraient remettre ses finances à flot. Le garde du corps Bill Whitefield est engagé pour accueillir Michael Jackson et ses proches, puis les escorter dans leur nouveau lieu de résidence. La mission doit s'arrêter là. Mais Bill accepte finalement de devenir le garde du corps attitré de Michael Jackson et de sa famille. Ce contrat de travail va se transformer en une histoire d'amitié.