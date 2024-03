Biopic • Drame

Toni Braxton, ma vie, mon œuvre. Cette célèbre chanteuse du R&B nous dévoile son histoire. Le film montre sa jeunesse au sein d’une famille très religieuse puis, le coup de chance et l’émergence. Mais cette joie est empreinte de culpabilité car les cinq sœurs Braxton formaient un groupe et seule Toni a été signée par les producteurs de label L.A. Face Records. Sa mère la harcèle pour qu’elle n’oublie pas ses sœurs dans cette ascension fulgurante. Toni les impose dès que possible sur tous ses contrats. Pourtant, elles ne lui en sont pas reconnaissantes. Tout cela est un dû. Dès son arrivée à Atlanta, Toni est mise sous contrat. Mais elle n’en a pas bien saisi les termes et se retrouve endettée au terme d’une tournée. Ses biens sont saisis, elle est poursuivie en justice. Mais une rencontre amoureuse lui apporte une bouffée de joie. Keri Lewis, du groupe Mint Condition, se déclare. Ils ont deux enfants ensemble, mais le cadet se révèle être autiste. Une autre épreuve vient s’ajouter