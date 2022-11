Détective Conan - S02 E43 - Le kidnapping de Conan Edogawa

Une femme qui prétend être la mère de Conan débarque à l’Agence de Détectives Privés Mouri pour l’emmener avec elle. Elle l’a en fait kidnappé car elle sait pertinemment qu’il n’est autre que Shinishi Kudo, le lycéen détective. Bien que Conan se rende compte qu’elle fait partie de l’organisation des hommes en noir, elle parvient tout de même à lui administrer des somnifères. A son réveil, il se retrouve attaché et détenu dans une chambre. Dans la pièce voisine, un homme portant un masque et une cape, ainsi que la femme qui l’a enlevé, complotent pour l’éliminer définitivement le lendemain après avoir mené à bien une transaction. Conan parvient pourtant à s’échapper mais désireux d’en savoir plus au sujet de la drogue qu’on l’a forcé à prendre, il s’infiltre dans l’Hôtel Beika où la transaction est sensée avoir lieu. L’homme masqué s’empare de lui et fait mine de lui tirer une balle dans la tête… Seulement l’arme utilisée est en fait un jouet. L’homme masqué est Yusaku Kudo, le père de Shinishi Kudo, et la femme, Yukiko, sa mère déguisée. Après que le Dr Agasa leur ait raconté comment on avait forcé Shinishi à prendre une substance qui l’a transformé en enfant, ils ont décidé de préparer ce coup monté afin qu’il prenne conscience que rester au Japon pouvait s’avérer dangereux pour lui. Ils l’invitent alors à vivre avec eux à l’étranger mais Shinshi (Conan) leur dit qu’il est déterminé à rester et à résoudre lui-même l’affaire. Il leur avoue aussi qu’il préférerait rester au Japon avec Ran. Ils retournent alors voir Kogoro et lui demandent de prendre soin de Conan. Avant de partir vivre à l’étranger, ils ouvrent un compte épargne avec la somme de 10 millions de yens au nom de leur fils.