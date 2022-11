Détective Conan - S02 E44 - L'anniversaire de monsieur Hotta

Kogoro, Ran et Conan tombent accidentellement sur Kosaku Horita, le président de Horita Heavy Indutries, dont la voiture est tombée en panne sur une route de montagne. Ils finissent par le reconduire à son chalet où la fête d’anniversaire de Horita bat son plein. Sont présents son fils ainé Koichi et sa femme Harumi ; son second fils Ryoji ; Fumiko, sa fille aînée qui a quitté la maison 5 ans plus tôt ; Mouri et sa famille. Ils commencent par dîner tous ensemble, mais les fils se querellent et une atmosphère lourde pèse sur les invités. Après que chacun ait rejoint sa chambre, on entend le bruit d’une explosion provenant de la chambre de Horita qui vole en éclat. La jeune fille, qui était sur les lieux, meurt des suites de l’explosion. Bien que toute la famille se déteste et que chacun soit un suspect potentiel, Kogoro reste persuadé que le meurtrier n’est autre que Ryoji. Mais Conan découvre le fertilisant chimique qui a servi à l’élaboration de la dynamite et en déduit que le tueur est Yamauchi, l’homme à tout faire du chalet. Son fils, Kentaro, avait fait ses débuts de caricaturiste 5 ans plus tôt. Il avait alors demandé Fumiko en mariage, mais il s’était vu opposé le refus de Horita. Ce dernier était même allé jusqu’à entraver les débuts de Kentaro comme caricaturiste afin de le laisser à jamais sans resources. Lorsque Fumiko abandonne Kentaro, il a le cœur brisé et, ayant perdu toute raison de vivre, il se suicide. Yamauchi décide alors de quitter son entreprise… Il change de nom et devient l’homme à tout faire du chalet. Il attend ensuite de pouvoir saisir sa chance et de se venger de Horita et de Fumiko. Mais il finit par éclater en sanglot lorsqu’il apprend que Fumiko était toujours amoureuse de Kentaro.