Détective Conan - S02 E45 - Le masque de beauté

Kogoro tombe sur Takeo Izumi, le principal suspect dans une affaire de meurtre, alors qu’il dine en ville avec Conan et Ran. Respectant les ordres de l’Inspecteur Megure, Kogoro ramène Izumi sur les lieux du crime. Quand ils arrivent à la résidence de Kojima, le Président d’une entreprise de cosmétique, Ikuko est retrouvée étranglée avec un masque de beauté sur le visage. Les suspects sont le Directeur Général Yoshioka, sa fille Chizu et Izumi, qui est chargé de la sécurité. Bien que tous les trois affirment avoir un alibi, plusieurs éléments de l’enquête sèment le doute dans l’esprit de Conan. Le visage sous le masque n’était pas ridé, et bien qu’elle semblait sur le point de se coucher, la victime portait un soutien-gorge… L’enquête piétine à cause de l’alibi que Chizuru et tous ceux qui ont découvert le corps ont préparé, et le tueur ne peux pas être désigné. Pendant ce temps, Conan, qui a remarqué la disparition d’une des lentilles de contact d’Ikuko, la retrouve dans un endroit singulier : l’ourlet du pantalon de Izumi qui est plié sur lui-même. Elle n’aurait jamais dû se retrouver là à moins qu’elle l’ait perdue en se battant avec quelqu’un. Izumi avoue qu’il a commis le crime car au moment de négocier les réparations pour le préjudice subit, Ikuko a affirmé qu’elle allait engager des poursuites contre lui.