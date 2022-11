Détective Conan - S02 E46 - Meurtre en montagne

Ran, Kogoro et Conan se rendent dans un chalet couvert de neige à la montagne après que Conan ait gagné un concours pour y passer la nuit. Ils ne savent pourtant pas quoi faire car ils ont perdu les clefs en chemin. Ils tombent alors sur Sho Ohyama, professeur à la Faculté de Médecine de l’Université Toto, qui passait là par hasard. Ils finissent par aller diner chez lui mais l’endroit est déjà occupé par d’autres membres du même département : Kaori Nakahara, Tomoyasu Kanazawa, Kinji Tobita et Kaho Esumi. A la fin du diner, Kogoro est totalement ivre et ils préfèrent passer la nuit sur place. Ce soir là, Nakahara sort faire les courses et Tobita assiste à un match. Ils rentrent se reposer à la villa lorsque Ohyama, qui regardait seul la télévision dans la pièce voisine, est retrouvé mort. Bien que Kogoro conclue à un vol, Conan est persuadé que le meurtrier se trouve parmis les assistants de la victime. Il conclu que la position méditative Zen qu’Ohyama a adopté à sa mort est en fait un message. Il remarque aussi que la nappe maculée de sang de la table a disparu. C’est alors qu’il se souvient des paroles échangées avec Ohyama lors de leur première rencontre, il comprend que le mystérieux message concerne shogi et en déduit que le tueur est Kaori Nakahara. Elle avoue avoir commis le crime et leur explique que Ohyama avait volé la thèse de son père.