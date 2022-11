Détective Conan - S02 E47 - Affaire de haut-vol

Conan, Kogoro et Ran sont invités au club de sport en tant que moniteurs. Le lendemain, Naoya Saijo, un professeur qui participe aux concours de plongeon, est retrouvé mort dans la piscine. La police, d’après les marques laissées par sa blessure et le témoignage de l’homme vivant dans l’appartement d’en face qui l’avait vu s’entraîner, conclut à un accident d’entraînement. Mais Conan est loin d’être convaincu. Le cadavre de Saijo avait dans les oreilles des bouchons différents de ceux qu’il avait l’habitude d’utiliser. Il portait aussi un bonnet de bain, ce qui est contraire à l’habitude répandue dans le milieu. De plus, son casier empestait le chloroforme. Les suspects sont Reiko, Kijima et Naruse. Conan interroge les témoins et devine qui est le meurtrier grâce au croquis ébauché par l’homme âgé qui observe toujours le club de sport à la même heure. Il endort Kogoro avec son pistolet anesthésiant et commence son exposé. Le tueur a cherché à maquiller son forfait en accident grâce au bonnet de bain et au témoin. Mais il n’avait pas prévu que ce dernier remarquerait les boucles qu’il porte à chaque oreille briller dans le noir. L’homme aux oreilles percées est Kijima. Saijo l’avait détrôné de sa position de maître incontesté du plongeon en usant de méthodes peu recommandables.