Détective Conan - S02 E48 - Meurtre d'un diplomate (1)

Heiji Hattori, qui prétend être un lycéen détective de la zone ouest du Japon, débarque à l’Agence de Détectives Privés Mouri avec l’intention de rencontrer Shinishi. Il remet à Conan, qui est grippé, du “Hakkanji” (du Sake japonais) et ce dernier le boit. C’est alors que la femme du diplomate Isao Tsujimura vient engager Kogoro pour qu’il enquête sur son fils Sachiko Katsuragi, le petit ami de Takayoshi. Conan, Kogoro, Ran et Hattori se rendent ensuite avec Kumie à la résidence de Tsujimura. Ils ouvrent la porte de l’étude avec la clef mais lorsque Kumie s’approche de Tsujimura qui est assis à son bureau, la tête dans les mains, il s’écroule. Il est déjà mort. La petite égratignure sur son cou permet de conclure à un empoisonnement et on retrouve l’aiguille qui a servi au crime. Le meurtre à été commis dans une pièce fermée à clef et il n’en existe que deux qui permettent d’accéder à l’étude, celle retrouvée dans la poche d’Iso et l’autre que Kumie a en sa possession. Conan est dérouté par l’air d’opéra qu’ils ont entendu lorsqu’ils sont entrés dans la pièce, le livre placé de façon singulière sur le bureau et la photo de Isao et de Kumie enfants se trouvant elle aussi sur le bureau. Mais la grippe de Conan empire et il s’évanouit. Pendant ce temps, Hattori remarque que le porte-clefs de Isao a été copié grâce à du scotch et il résout le mystère de la chambre close pendant qu’il attend Shinichi.