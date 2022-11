Détective Conan - S02 E49 - Meurtre d'un diplomate (2)

Conan, qui se sentait souffrant et a préféré garder le lit, disparaît. Ran, qui s’inquiète, le cherche partout. Pendant ce temps, Hattori fait une estimation de l’heure du décès et trouve un cordon en Nylon. Il en déduit que le tueur est Toshimitsu, le père d’Isao. Toshimitsu confesse son crime et il semblerait que l’affaire ait été résolue jusqu’à ce que Shinishi apparaisse pour contredire les conclusions d’Heiji. Il affirme que si l’on tient compte du raisonnement de Heiji, la clef ne pouvait pas s’être retrouvé dans la double poche de la façon où elle l’était. Shinishi poursuit son explication de l’affaire : afin de dissimuler les souffrances de la victime, le tueur à laissé jouer un air d’opéra dans l’étude et empilé des livres sur le bureau pendant qu’il commettait le meurtre sous les yeux des détectives. Le mystère de la chambre close était purement psychologique. La coupable est Kumie, la femme de Tsujimura. Son précédent mari s’était fait arrêter par Isao et sa fille Sachiko était née par la suite. Bien que Sinishi soit redevenu normal, une terrible douleur lui transperce le corps. Il se dit alors qu’il veut se confier une dernière fois à Ran, mais en vain… il se retrouve dans le corps de Conan. Se souvenant d’avoir bu le “Hakkanji” que Hattori lui avait apporté, il tente d’en reprendre, mais Ran lui retire la bouteille des mains avant qu’il en ait l’occasion.