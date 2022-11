Détective Conan - S02 E50 - Meurtre à la bibliothèque

L’Inspecteur Megure apparaît à la Bibliothèque de Beika où Conan et son équipe de jeunes détectives en herbe sont venus emprunter un livre. Ils découvrent que depuis 2 jours, le personnel est sans nouvelles d’un employé du nom de Kazuo Tamada. Dans l’incapacité d’obtenir le moindre indice sur l’incident de la part du Directeur de la Bibliothèque, Hideji Tsugawa (57 ans), la police se décharge de l’enquête. Cependant, Conan et les membres de notre équipe de jeunes détectives soupçonnent un coup monté et décident d’attendre la fermeture pour fouiller la bibliothèque. Il voient alors Tsugawa empaqueter des livres étrangers dans des sacs plastique et les glisser dans sa sacoche. “Tamada aurait eu la vie sauve s’il n’avait pas regardé ce qu’il y a là-dedans…” Tsugawa avait découpée la couverture des livres pour les remplir de drogue et les faire ainsi passer en contrebande. L’ombre menaçante de Tsugawa se rapproche sournoisement des membres de notre équipe de jeunes détectives lorsqu’ils se lancent à la recherche du corps de Tamada. Ils pensent en effet qu’il devrait encore se trouver quelque part dans la bibliothèque. D’après Conan, le cadavre devrait être caché sur le toit de l’ascenseur car l’indicateur de surcharge avait retenti dans l’après-midi malgré le nombre peu élevé d’utilisateurs. Tsugawa finit par être arrêté grâce au travail de nos détectives. Plus tard, Conan boit à nouveau l’”Hakkanji” qui lui avait déjà permis de retrouver une taille normale, mais cette fois il ne fait pas d’effet.