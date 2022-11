Détective Conan - S02 E51 - Meurtre au club house

Kogoro part s’exercer au golf de bon matin. Ran et Conan décide de l’observer avant d’aller en cour et ils constatent que malgré tous ses efforts la balle reste obstinément à ses pieds. Tachibana, le responsable au développement d’Ishii Electrics, le chef d’équipe Yasui, le Président Okubo et l’employé Minami, tous issus de la même entreprise, viennent s’entraîner à la même heure. Après un certain temps, une grosse explosion retentie et on retrouve le cadavre de Tachibana. Okubo et Minami sont eux aussi blessés mais Yasui est resté indemne car il se tenait dans l’embrasure de la porte. Ces trois personnes ont toutes un mobile. D’après l’autopsie, on aurait retrouvé les fragments d’une bombe camouflée en balle de golf. Yasui, qui a remis la fameuse balle à Tachibana est le suspect tout désigné. Conan est pourtant ennuyé d’avoir résolu l’affaire aussi facilement. Il se rappelle un son métallique juste après l’explosion et retrouve la balle calcinée. Le son métallique est en fait celui de la balle qui, après avoir été frappée avec la tête du club, la véritable bombe, est allée percuter un pilier en acier. Conan commence son magnifique raisonnement caché derrière Kogoro... Le tueur est en fait Minami. Il a utilisé les débris de la balle-bombe et a subtilement exploité les aller-venues de Yasui pour s’effacer de la liste des suspects. Après avoir manipulé la tête du club, il l’a remis à la victime.