Détective Conan - S02 E52 - Le démon du monastère

Conan, Ran et Kogoro prennent la voiture pour à la montagne assister à l’éclosion des cerisiers. Sur le chemin du retour, ils crèvent un pneu et se voient obligés de passer la nuit dans un temple tout proche. Ils y trouvent le bonze Tenei et les moines ascètes Kannen, Tonnen, Mokunen et Shunen. Lors de la visite du temple, Conan découvre une pièce étrange au plafond très élevé. Il s’agit en fait d’une salle d’entraînement désaffectée. Un pan du mur est de couleur différente et il y a une lucarne au plafond ainsi qu’une chute d’eau à coté. Kannen semble pourtant avoir peur de cette pièce. Dans ce temple, tout le monde semble prendre très à cœur un incident vieux de 2 ans lié au Goblin des Brumes à Long-Nez. De plus, lorsque le bonze apprend que Kogoro est détective, il est tout à coup d’assez mauvaise humeur. “Une jeune fille est la cible du Goblin des Brumes à Long-Nez ” Ran, qui est complètement absorbée par l’histoire, demande à Kogoro et Conan de l’accompagner aux toilettes à une heure avancée de la nuit. Bien que Kogoro se moque de ses craintes, lorsque Ran lui fait peur en portant un masque sur son visage, il hurle tellement fort qu’il réveille tous les occupants du temple. Le lendemain matin, les moines semblent accuser le manque de sommeil qu’ils doivent à Kogoro. C’est alors que Kannen retrouve le cadavre de Tenei suspendu au plafond de la salle d’entraînement avec des cordes. L’Inspecteur Megure vient en tout urgence sur les lieux. Comme deux ans plus tôt, on retrouve un tas de poussière sur la charpente en bois et aucune trace de pas. Il y a aussi un grand trou dans le mur. Est-ce un suicide ou pourrait-il s’agir d’un meurtre ? Après avoir réuni les pièces du puzzle, Conan commence à exposer son raisonnement. Il utilise une rigole en bois pour détourner la chute d’eau toute proche et inonder la pièce. Après que le Bonze ait été porté par l’eau jusqu’au plafond, il attache son corps à la charpente puis il creuse un trou dans le mur pour vider la pièce. C’est la rigole en bois taillée de façon inégale et les pétales d’un cerisier de montagne qui l’ont mis sur la voie. Le tueur est en fait Shunen. Il était le seul à ne pas avoir entendu Kogoro crier tard dans la nuit, assourdi qu’il était par le bruit de l’eau. Le Bonze a aussi tué Chunen, le frère ainé de Shunen, deux ans plus tôt.