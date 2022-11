Détective Conan - S02 E53 - L'affaire de l'arme mystérieuse

Conan, Ran et Kogoro entendent le cri d’une femme puis se précipitent dans un appartement. Un chef d’entreprise du nom d’Imoto est retrouvé mort à la véranda de sa chambre après avoir reçu un coup derrière la tête. A ses coté, on retrouve les débrits d’un pot de fleur et Tsuchiashi qui est figé sur place. Puisque l’appartement était sur le point d’être démoli, les seules personnes à se trouver sur place à l’heure du crime sont l’ancien patron de Imoto, Tsuchihashi, Takako, sa femme et Terasawa, le propriétaire d’un magasin d’articles de pêche qui est venu juste après avoir entendu le cri. Toutes ces personnes avaient un mobile. Le son métallique qu’a entendu Tsuchihashi et les éraflures sur la balustrade ammènent Conan à deviner l’identité du meurtrier. Afin d’ouvrir les yeux de Kogoro, il lui donne un indice avec une ficelle, une pièce de 50 yens et un stylo à bille grâce auxquels il improvise une canne à pêche. C’est alors qu’un déclic se produit dans l’esprit de Kogoro. Ils se rendent tous à l’immeuble désaffecté se trouvant juste en face de la balustrade et constatent que le meurtrier a fait tournoyé sa canne à pêche pour frapper Imoto derrière la tête avec le poids se trouvant à son extrémité. La trace laissée par le tueur lorsqu’il a fait son pas en avant sert de preuve. Celui qui a laissé cette empreinte est Terasawa.