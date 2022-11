Détective Conan - S02 E54 - La mystérieuse organisation

L’Hotel Beika accueille la présentation d’un nouveau jeu développé par la Mantendo Game Company. Il s’agit d’un jeu de réflexion auquel Kogoro a participé en tant que consultant. Kogoro, Ran et Conan sont tous présents. Pendant l’événement, Conan entend par hasard le nom des hommes qu’il recherche. Il s’agit de “Gin et Vodka”, les fameux hommes en noir. La personne qui a mentionné leurs noms se fait appeler “Tequila” et il semble appartenir à la même organisation. Il est tué lors de l’explosion d’une bombe dans les toilettes. D’après la police, le chantage dont a été victime le Président de Mantendo et la bombe qui a été posée dans les toilettes du batiment accréditent la thèse d’un acte terroriste. Conan, qui a remarqué que le logo sur le sac Mantendo était bombé vers l’extérieur et non pas vers l’intérieur, n’est pourtant pas de cet avis. Ce n’est pas la bombe qui a été placée dans les toilettes touchées par l’explosion, mais plutôt le sac lui-même. Au vestiaire, Tequila avait le numéro 98. Lorsqu’il y a laissé ses affaires, il s’est retrouvé entre Kogoro, muni du numéro 96, et Ran qui avait le numéro 100. Les trois personnes munies des numéros 97 à 99, Hikoaki Nakajima, Koji Ueda et Hironobu Takeshita, sont toutes employées par Mantendo. Nakajima, qui avait le numéro 124, est parvenu à échanger le sien avec Tequila. Takeshita est le véritable poseur de bombe. Il voulait en fait tuer Nakajima. Après qu’il ait échangé son ticket avec celui de Nakajima, celui-ci avait fait de même avec Tequila et c’est ainsi que ce dernier a finit par être tué. Après avoir appris de Nakajima où il devait rencontrer les hommes qui l’ont payé, Conan se rend sur les lieux. Mais lorsqu’il y parvient, il découvre que l’endroit a été plastiqué et qu’il ne reste plus aucune trace.