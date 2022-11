Détective Conan - S02 E55 - Itinéraire impossible

Alors qu’ils reviennent d’un séjour dans une source thermale, Conan, Ran et Kogoro tombent sur une affaire de meurtre à la gare de Hananomachi. Le forfait a été perpétré sur la ligne du train XXX, celle que Conan et sa bande n’ont pas pris. La victime est Uchiumi, un membre de l’ordre des médecins. On a tout d’abord cru à une histoire de vol car son porte feuille était vide. Mais il semblerait qu’il ait été tué par une injection de chlorure de potassium. Sato et Ide, deux hommes qui appartiennent au même organisme, font les suspects les plus crédibles. Conan aurait bien vu Ide dans le rôle du meurtrier mais il était dans un autre train et les lignes étant absolument parallèles il lui était complètement impossible de passer de l’un à l’autre. C’est alors que Conan voit Ran remonter dans le train après qu’elle ait remarqué les téléphones portables et d’autres objets que Ide et ses compagnons ont oublié dans leur wagon. Kogoro est alors plongé dans un profond sommeil et Conan prend la parole. Ide et les autres ont tout d’abord choisi de rentrer seuls après avoir eu une altercation avec Sato. Ils ont ensuite appelé le train pour signaler qu’ils ont oublié plusieurs objets à la gare Mizunokawa où les deux trajets sont parallèles à 5 minutes près. Ils retardent alors l’heure de départ et, déguisés, ils changent de train pour réapparaitre à la gare Hananomachi comme si de rien était. Il apparaît Uchiumi faisait chanter Ide et les autres au sujet de pots-de-vin qu’ils auraient reçus.