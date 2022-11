Détective Conan - S02 E56 - Poisson lune

Le cadavre de Tsunehisa Fujii, le directeur général du bureau de vente de la Sunfish Cleaning Company à Tohto, est retrouvé dans une ruelle. Des matériaux en acier lui sont tombés dessus. Conan, Ran et Kogoro, qui entendent par hasard le fracas provoqué par la chute, se précipitent sur les lieux. Le président de l’entreprise, Hidemasa Nakayama et son secrétaire général Kuniko Maki accourent eux aussi à toute allure. Conan et sa bande, l’Inspecteur Megure, Nakayama et Maki se retrouvent dans le bureau du président. Conan remarque alors que Nakayama passe la caméra de surveillance en mode manuel. Conan, qui comprend qu’il est possible de faire tomber les matériaux depuis le bureau du président, commence à exposer ses conclusions, caché derrière Kogoro. Les matériaux était reliés à la caméra de surveillance avec une corde de piano et en la déplaçant manuellement, il était possible de commettre le meurtre. L’enregistrement de la caméra de surveillance montre le reflet de Nakayama sur la fenêtre de l’immeuble en face de la pièce. Il est en train de retirer la corde de piano attachée à la caméra. Fujii avait rompu avec la sœur cadette de Nakayama car il avait l’intention d’épouser la fille d’un gros homme d’affaire. Bouleversée, elle a quitté la maison en courant avant de se faire tuer dans un accident. Maki, un peu plus tard, fait une apparition dans un programme télévisé du nom de “Sunfish”.