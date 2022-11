Détective Conan - S02 E57 - Sur les traces de Sherlock Holmes (1)

Conan participe au projet “Sur les traces de Sherlock Holmes” accompagné de Ran et de Kogoro. Le concours est organisé par Hiroyuki Kanaya, le propriétaire de la Pension Microloft,. Conan (Shinishi), qui est passioné par Sherlock Holmes, est aux anges. Heiji Hattori, qui recherche Shinishi, fait lui aussi partie du projet. Les autres membres se composent de Ikuo Kawatsu, un professeur d’éducation physique ; de Toshiaki Fujisawa, un simple employé ; du bibliothécaire Nanako Shimizu ; de la diseuse de bonne aventure Maria Toda et des étudiants Kento Tokano et Ayako Ooki. Il y a enfin un employé de la pension, Hitomi Iwai, lui aussi passioné par Sherlock Holmes. Ces 12 personnes se retrouvent réunies à la pension. Le propriétaire remet aux participants un questionnaire constitué de 1000 énigmes. Le premier qui trouvera les réponses obtiendra une édition originale de “A study of Scarlet”. Mais le propriétaire reste introuvable même après que le temps imparti se soit écoulé. Les participants finissent par apprendre qu’il est tombé en voiture dans un ravin. Les lignes du téléphone sont coupées et toutes les voitures sont en panne. Ils se retrouvent complètement isolés du monde extérieur. Plus tard, le corps de Ayako Ooki, qui affirme connaître l’identité du tueur, est retrouvé brûlé vif dans une voiture accidentée. De plus, Fujisawa est attaqué dans le noir avec un pic à glace. Les lycéens détectives des zones est et ouest commencent à avoir leur idée sur l’identité du tueur…