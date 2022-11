Détective Conan - S02 E58 - Sur les traces de Sherlock Holmes (2)

Plusieurs meurtres sont commis lors d’un concours réunissant des passionés de Sherlock Holmes. Les lycéens détectives de la zone est et ouest parviennent à faire la lumière sur l’attaque dans le noir de Fujisawa avec une facilité déconcertante. Hattori commence par suspecter Conan car il est toujours dans les parages lorsqu’il recherche des indices. Bien qu’il ne croit pas la chose possible, il joue l’idiot afin d’ammener Conan à prendre une décision. Celui-ci pointe Hattori avec son pistolet anesthésiant lorsqu’il crie : “C’est toi le tueur, Tokano !” Lors du premier meurtre, le chauffage de la voiture du propriétaire était allumé. Puisqu’il faisait chaud, le corps, déjà atteint par la rigidité postmortem, s’est détendu. Son pied a lentement cessé d’appuyer sur les freins et la voiture s’est précipitée dans le ravin. Dans la seconde affaire, Ayako a été prise au piège par le meurtrier. Alors qu’elle croyait que l’édition originale se trouvait sous le siège de la voiture, elle a allumé son briquet pour y jetter un coup d’œil, embrasant du même coup l’essence que le tueur avait aspergé un peu partout. Mais ce piège était en fait destiné à Fujisawa. Puisque le meurtrier avait brûlé vive Ayako car elle connaissait son identité, le troisième meurtre était tout sauf prémédité. Bien que l’affaire ait été complètement résolue, Conan ne s’attendait pas à ce que Hattori découvre sa véritable identité.