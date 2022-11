Détective Conan - S02 E59 - Une première fatale

“Mon tout premier concours de shopping”, organisé par le Centre Commercial Beika, est inauguré au Parc Beika. Les membres de notre jeune équipe de détectives, Genta, Mitsuhiko et Ayumi, sont tout excités à l’idée de faire un reportage sur les enfants qui y participent. Comme d’habitude, ils entrainent Conan avec eux. Tout le monde est à la merci de Hiroshi qui participe lui aussi au concours. Ils finissent par le trouver mais ils découvrent qu’il court un grave danger. Hiroshi, qui ne se doute de rien, l’évite au dernier moment, mais il finit par être kidnappé. Sur la vidéo tournée par Genta et Mitsuhiko, on peut voir Hiroshi faire des signes de la main depuis la fenêtre d’un immeuble. Les membres de notre équipe de jeunes détectives se rendent dans l’immeuble dont la démolition est imminente, mais ils sont enfermés dans la cave par les criminels. Ils y découvrent Hiroshi avec un cadavre alors que la destruction du bâtiment commence ! Les membres de notre jeune équipe finissent par trouver une fissure dans le mur, puis ils passent par un égout sous-terrain et parviennent à s’en sortir sans une égratignure. La seule erreur de Hiroshi, c’est de s’être rendu dans le commerce de proximité où se trouvait le criminel, à savoir le propriétaire. Le propriétaire, persuadé que Hiroshi avait assisté au meurtre, a chercher à l’éliminer.