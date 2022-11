Détective Conan - S02 E60 - Une dessinatrice pleine de talent

Conan et Ran accompagnent Kogoro au bureau de l’illustratrice Hanaoka. Une fois sur place, Hanaoka reçoit un appel de Chono, son assistante, qui l’informe qu’elle veut se suicider. Au moment même où Conan et les autres se précipitent à la fenêtre pour observer la chambre de Chono située en face, elle saute du bâtiment. Tout porte à croire qu’elle s’est suicidée, mais comme elle portait ses lunettes au lieu des verres de contact, Conan en déduit qu’il s’agit en fait d’un meurtre. Il soupçonne même Hanaoka d’être la meurtrière. Après avoir endormi Kogoro, Conan commence à exposer son raisonnement. D’après lui, le cadavre sur la veranda était relié à la porte par une corde. Lorsqu’un coursier convoqué à une heure bien précise est arrivé à l’appartement et a ouvert la porte, la corde s’est déliée et le cadavre a basculé par dessus la balustrade. Le coup de fil précédent le suicide est en fait l’œuvre de Hanaoka qui a enclenché la messagerie de son propre téléphone. Bien que Hanaoka persiste à affirmer qu’elle n’est pas impliquée dans le meurtre, la signature en forme de papillon sur le travail de Chono sert de preuve parfaite et l’affaire est résolue. Hanaoka craignait en fait que le talent de Chono soit supérieur au sien.