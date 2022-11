Détective Conan - S02 E61 - Le vaisseau fantôme (1)

Le Ryujin-Maru, qui a coulé 7 ans plus tôt avec à son bord un chargement de lingots d’or, est rejeté sur le rivage d’une petite île de la mer intérieur de Seto. On ne trouve pourtant aucune trace de la cargaison. Kogoro, qui doit donner un cours sur l’île, emmène Conan et Ran avec lui. Mikami, le chef du village, les accueille et demande à Kogoro de partir à la recherche de l’or manquant. Des yeux perçants observent attentivement Conan et notre équipe. Il s’agit de ceux de Hamada, le gardien du phare. Lors du cours, Conan, qui se trouve dans la bibliothèque sensée accueillir la réunion, entend Kishita, l’adjoint au maire, parler de la malédiction de la grotte du moulin à vent… une histoire qui s’est répandue à travers toute l’île par le bouche à oreille. Il raconte comment un professeur universitaire venu fouiller la grotte plusieurs années auparavant a perdu la vie dans des circonstances peu ordinaires. Un incident a lieu pendant le cours. La boule décorative suspendue au plafond explose et il semble évident que quelqu’un cherche à se débarrasser de Kogoro. Conan, qui suspecte Hamada, s’introduit dans le phare avec Suzu, une fille qu’il a rencontré sur place. Une fois sur les lieux, il trouve une paire de jumelles estampillées Ryujinmaru et tombe sur l’agent de voyage Uehara qui quitte le bâtiment. Pendant ce temps, un accident grave a eu lieu au village. Le cadavre de Hamada est retrouvé et Kogoro passe pour le principal suspect.