Détective Conan - S02 E62 - Le vaisseau fantôme (2)

Kogoro est le principal suspect du meurtre de Hamada. Conan, comme d’habitude, se substitue à lui, lave son nom de tout soupçon et le tire de cette situation délicate. Kogoro (Conan) en déduit que le tueur ne peut être que Uehara. Mais lorsque Conan et les autres pénètrent dans sa chambre, Kishita est abattu. Les traces de brûlure autour de la blessure laissent pourtant Conan dubitatif. Il est persuadé que le navire n’a pas coulé mais qu’il a été délibérément caché dans la grotte du moulin à vent. Les traces de mousse retrouvées sur le Ryujinmaru, la grotte du moulin à vent que même les gens du village préfèrent éviter et les jumelles du navire retrouvées dans le phare sont autant de preuves qui le confortent dans son opinion. Il se rend donc à la grotte avec Suzu. Une fois sur place, ils tombent sur le cadavre de Uehara. Kishita se tient devant eux, un revolver à la main. Sept ans plus tôt, Hamada avait jeté l’armateur et Kishita par dessus bord avant d’échouer le navire sur l’île pour s’accaparer les lingots d’or. Mais Kishita suspectait Hamada et il finit par le torturer pour découvrir que les lingots étaient dans la grotte. Comme prévu, Conan résout l’affaire… Mais les lingots d’or finiront par être engloutis dans le sol lorsque le village est frappé par un tremblement de terre.