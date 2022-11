Détective Conan - S02 E63 - Un monstre peut en cacher un autre

Le Dr Agasa emmène Conan et les membres de notre équipe de jeunes détectives sur le tournage du film “Gomera”. Mais entre deux prises, Matsui, l’interprète du rôle de Gomera, est poignardé à la jambe. De plus, pendant la confusion générale, Kamei, le producteur du film, est tué par Gomera. Conan et sa bande le prennent alors en chasse. Mais le Gomera qui plonge du toit et s’embrase dans les airs est en fait vide… il n’y a personne à l’intérieur. L’actrice Sakaguchi et le directeur artistique Adahi ont des alibis, mais le réalisateur Mikami n’en a pas. Conan, qui inspecte le matériel à la recherche d’indices, se coupe au doigt. Alors qu’il voit son sang couler, il a une inspiration lumineuse. Conan oblige le Dr Agasa à jouer aux détectives et il commence à exposer ses déductions. Le tueur est en fait Matsui. Conan en veut pour preuve le vrai couteau retrouvé parmi les accessoires et une chemise sans aucune trace de transpiration. Le sang sur la jambe de Matsui était factice et préparé à l’avance. Matsui voulait continuer à interpréter le rôle de Gomera. Il ne pouvait pas pardonner à Kamei d’avoir profité de lui avant d’en finir avec la série des Gomera.