Détective Conan - S02 E64 - Les trois empreintes

Conan et sa troupe se rendent à un barbecue organisé par Teraoka, le supérieur de Kogoro. Teraoka semble pourtant mal à l’aise lorsqu’un homme du nom de Matsuyama l’appelle pour lui confier qu’il a accidentellement tué un homme et qu’il veut se livrer à la police. Bien que Teraoka, qui ne porte pas d’arme, insiste pour le rencontrer seul, Kogoro décide de l’accompagner sur les lieux pour calmer son inquiétude. Une fois sur place, Teraoka abat Matsuyama. A première vue, le coup semble être parti tout seul… Matsuyama aurait menacé Teraoka qui s’est alors jeté sur lui pour récupérer l’arme avec laquelle il le tenait en respect. Mais pour Conan, le comportement suspect de Teraoka pendant la fête accréditerait plutôt la thèse du meurtre prémédité. Trois types d’empreintes ont été retrouvés sur l’arme. Conan endort Kogoro et commence à exposer son raisonnement. Il affirme tout d’abord que Teraoka est sans doute le meurtrier de Matsuyama. Il en veut pour preuve la mystérieuse troisième empreinte qui n’aurait jamais du se retrouver sur l’arme. Il s’agit en fait de celles de Misako, la femme de Teraoka. Il apparaît que Matsuyama faisait en fait chanter Teraoka.