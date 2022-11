Détective Conan - S02 E65 - Les crabes et la baleine

Conan accompagne Kogoro et Ran à un jardin de pub lorsqu’il entend par hasard une demande de rançon pour enlèvement. Conan et sa bande voyant Endo, le père de l’enfant kidnappé, troublé et démuni car il ne peut pas contacter les forces de l’ordre, décident de l’aider. Ils devinent où se trouve la cache des criminels, ainsi que l’endroit où est détenu l’enfant grâce à plusieurs remarques faites au téléphone : “il y a beaucoup de crabes ici” et “une baleine crache de l’eau”. La baleine est en fait le petit dirigeable de Nichiuri TV et s’il a l’air de cracher de l’eau, c’est qu’il survole de la fumée s’échappant d’une usine. Les crabes, quant à eux, sont représentés par la disposition des tables et des chaises du jardin de pub vues depuis le toit. Bien que Conan se fasse dérober le montant de la rançon, il parvient à retrouver les malfrats. Ils sont alors arrêtés et l’enfant est mis en lieu sûr. Tout semble s’être déroulé pour le mieux… mais Kogoro finira par se faire rappeler à l’ordre par un Megure mécontent de ne pas avoir été contacté plus tôt.