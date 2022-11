Détective Conan - S02 E66 - Meurtre dans l'obscurité

Conan et sa bande se rendent à l’appartement de Ohmura lorsqu’ils entendent un bruit de verre brisé. Ils se précipitent pour coller leur visage à la fenêtre et se demandent ce qui a bien pu arriver. C’est alors qu’ils entendent quelqu’un crier : “Il… Il est mort !” Ils remarquent un cadavre allongé en pleine rue avec une blessure à la tête qui semble avoir été faites par une arme contondante. La victime se nomme Ida, un étudiant de l’Université Beika. Les principaux suspects sont Hishita, qui se trouvait aux cotés de Ida, ainsi que Takeno et Nakamura, qui appartenaient au même club d’alpinisme que les deux premiers. Ils ont tous les trois un mobile ainsi qu’un alibi. Mais Conan, remarquant que la lumière chez Takeno était éteinte le jour de l’incident, en déduit qu’il est en fait le tueur. Conan endort Kogoro et expose son raisonnement. Une corde est reliée à un appartement juste en face de celui de Ohmura. Puis une arme contondante est attachée au bout d’une des extrémités. Lorsque Ida allume son briquet, la corde se détache et l’arme, décrivant un mouvement de balancier, vient le frapper à la tête. On retrouve du sang de Ida sur les chaussures de Takeno. Ida avait gardé rancune à Keiko, la petite amie de Takeno, car elle avait repoussé ses avances… Il l’avait alors laissée mourir dans un accident d’alpinisme.