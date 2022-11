Détective Conan - S02 E67 - Coup de théâtre

Conan, Ran, Kogoro et Heicharo, son professeur, se rendent dans les coulisses d’un spectacle pour enquêter sur une affaire de chantage exercé sur une troupe de théâtre. Pendant les répétitions, Shoko, l’actrice vedette, trouve la mort après avoir bu de l’eau empoisonnée au cyanure de potassium. Les principaux suspects sont Uda, son partenaire sur scène, Eiko, Tateoka l’accessoiriste et Shinoara, son ancien petit-ami. Les déductions de Conan s’appuient sur la certitude que le tueur avait de faire boire cette eau à Shoko. Mais c’est la phrase lâchée par Heicharo : “toile d’araignée”, qui lui permet de comprendre le procédé utilisé pour commettre le meurtre. Il se sert ensuite de Heihachiro au lieu de Kogoro pour exposer ses déductions. Le tueur est Hitomi, l’agent de Shoko. Elle a profité des répétitions de la pièce car le placement des acteurs et des accessoires, donc des verres, sont décidés longtemps à l’avance. Elle a suspendu un poids trempé dans du cyanure de potassium juste au dessus du verre de Shoko. Et lorsque la corde qui le reliait a été actionnée durant la représentation, le poids est descendu tremper dans le verre en question. Hitomi ne pouvait pas pardonner à Shoko de s’être appropriée et son amant et ses projets d’avenir.