Détective Conan - S02 E68 - Le mystère du baron noir (1)

“Le Baron de la Nuit” est un personnage mystérieux et insaisissable qui apparaît dans les romans de Yusaku Kudo, le père de Conan… Conan et son équipe sont invités au “Mystery Tour” dont l’organisateur se mélangera aux participants. Celui qui en devinera l’identité se verra offrir un séjour tous frais payés à l’hôtel ainsi qu’un logiciel informatique. De plus, le surnom de l’organisateur est le “Baron de la Nuit”. Lorsqu’on présente dès le premier jour un détective privé à Kogoro, Conan, pour quelque obscure raison, a un pressentiment. Le soir, alors qu’il est perdu dans ses pensée sur le balcon de sa chambre, il ne sent pas la présence du “Baron de la Nuit” qui s’est faufilé derrière lui. Il est alors poussé dans le vide et tombe dans la piscine. Le temps de remonter sur le balcon et le “Baron de la Nuit” s’est éclipsé. Cette même nuit, Ran et Conan rencontrent Maeda, un ancien champion de karaté que Ran adore, dans un bar. Au même moment, les jardins de l’hôtel semblent connaître une grande agitation. Une personne déguisée en “Baron de la Nuit” est tombée du ciel avant de s’empaler sur l’épée d’une des statues du jardin.