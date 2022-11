Détective Conan - S02 E69 - Le mystère du baron noir (2)

Le “Baron de la Nuit” qui s’est empalé sur l’épée d’une des statues du jardin est en fait Ebara, un des participants au concours. Bien qu’on ait d’abord cru que sa chute ait été provoquée par son état d’ébriété avancée, Conan remarque que la cravate de la victime est nouée à l’envers et il en conclue qu’il s’agit d’un meurtre. Cette nuit là, le “Baron de la Nuit” apparaît juste sous le nez de Conan et de ses amis alors qu’ils sortent de l’ascenseur. Bien qu’ils aient tout d’abord un mouvement de recul, Ran se ressaisi et lance un coup de pied rageur au Baron. Il esquive pourtant son attaque avec beaucoup de facilité. Ran n’en revient pas et elle se demande s’il pourrait s’agir de… Les vêtement du Baron sont retrouvés à la surface de la piscine. Kogoro fouille les chambres des participants qui sont disséminés entre le 19ème et le 21ème étage. Conan, après avoir remarqué le ruban adhésif collé sur la clef de la chambre de Ebara devine comment on a pu commettre le meurtre dans une pièce totalement close. Pendant ce temps, Ran est effondrée dans sa chambre car elle pense que la seule personne capable d’esquiver son coup de pied ne peut être que…