Détective Conan - S02 E70 - La fin du mystère du baron noir (3)

Le Baron de la Nuit apparaît devant Conan et les autres. Puisqu’il est parvenu à esquiver le coup de pied de Ran sans la moindre difficulté, elle a bien peur que le meurtrier soit… Conan entend par hasard une conversation entre deux agents de police dans la rue et il en conclue que le Baron ne peut être que Maeda. Alors qu’il se promène dans les jardins, il retrouve le stylo qu’il avait fait tomber du balcon. Bien qu’il soit tombé depuis la chambre d’Ebara, la Princesse des Vents, un vent de travers qui balaye l’édifice, lui a fait parcourir une grande distance au lieu de le faire tomber au pied de la statue. Grâce au point de chute du stylo, Conan va comprendre comment le meurtrier a commis son forfait. Kogoro est endormi et Conan peut commencer son exposé. Au signal de Kogoro (Conan), des feuilles sont jetées du bâtiment. Bien que la plupart d’entre elles soient emportées par la Princesse des Vents et atterrissent loin de la statue, celles lancées depuis la chambre de Sayama viennent se coller à la statue. En effet, la chambre de la fiancée de Maeda n’est pas affectée par la Princesse des Vents. Sayama est la meurtrière de Ebara. Maeda, qui a compris ce qui se passait, s’est déguisé en “Baron de la Nuit” et s’est montré devant Conan et les autres. Lorsque Sayama est escortée par la police, Maeda lui crie : “je t’attendrai…”