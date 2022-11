Détective Conan - S02 E71 - Filature ratée

Kogoro, qui est parti en randonnée avec Conan et Ran, s’arrête pour acheter une bouteille de jus de fruit « Gutsman ». C’est alors qu’ils entendent une femme crier. Conan et les autres se prépicipitent sur les lieux et ils découvrent le cadavre d’un homme appelé Nagai. On retrouve des traces de poison dans la bouteille vide de « Gutsman » retrouvée aux cotés de son cadavre. Ils apprennent que Nagai avait suivi avec insistance une femme du nom de Miho Nishitani. Megure et les autres décident donc de lui rendre visite chez elle. Bien qu’elle affirme ne pas avoir remarqué que Nagai la suivait depuis quelques jours, Conan n’est pas convaincu par sa déclaration car il remarque qu’elle porte une bombe lacrymogène sur elle. Kogoro est endormi et Conan finit par exposer son raisonnement. Miho est la meurtrière de Nagai. Elle a ammené Nagai à boire la bouteille de « Gutsman » empoisonnée en lui faisant croire qu’elle en avait elle-même bu la moitié. Elle l’a alors laissée sur un muret, persuadée que Nagai serait tenté d’y gouter. Miho a tué Nagai car elle avait compris qu’il avait l’intention de la supprimer et que sa vie était donc en danger.