Détective Conan - S02 E72 - Un meurtre pour trois

Conan et Ran se rendent à la plage privée de Sonoko. Le soir même, Conan, Ran, la sœur ainée de Sonoko et son fiancé Yuzo Tomizawa sont obligés de tenir compagnie au père de Yuzo jusqu’à une heure avancée de la nuit alors qu’il regarde le match de baseball à la télévision. Le match est enfin terminé et chacun s’apprete à rejoindre son lit lorsqu’ une coupure de courant les plonge dans le noir le plus total. C’est alors qu’un éclair illumine la pièce pendant quelques instants et que tout le monde voit Yuzo assassiner Tetsuji. Le lendemain, l’agent Yokomizo interroge Yuzo dont les deux frères ainés, Taichi et Tatsuzo font leur apparition. Ils sont tous les trois absolument identiques, en effet : ils sont en fait des triplés. Contrairement à Yuzo, ils ont tous les deux un alibi. Taichi a appelé Tetsuji au moment du meurtre pour lui demander des nouvelles du match et il a laissé un message sur son répondeur. Quant à Tatsuzo, il se trouvait à Tokyo à l’heure des faits. Conan va pourtant deviner l’identité du meurtrier et accuser Taichi. En effet, c’est son propre alibi – le message sur le répondeur – qui va finir par l’accabler. Taichi a tué son père car il en voulait à sa succession afin de lancer sa carrière de romancier.