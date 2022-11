Détective Conan - S02 E73 - Meurtre sur l'épave

C’est les vacances d’été. On propose à Conan et aux membres de notre jeune équipe de détectives de naviguer sur un bateau à moteur. Tout le monde est au comble de l’excitation mais Kasuga, le propriétaire du navire, n’arrête pas de se quereller avec Shinobu, sa fiancée. Ce jour là, le soleil est sur le point de se coucher lorsque les membres de notre équipe de détectives en herbe trouvent une bouteille contenant le message : « SOS Shinobu » alors qu’ils jouent sur la plage. L’attitude de Kasuga pendant toute la journée persuade Conan que le message est sans doute vrai et il décide de partir à la recherche de Shinobu. Ils la retrouvent dans une grotte, incapable de faire le moindre geste après que Kasuga lui ai administrée des somnifères. Ils tentent alors de quitter la grotte avec Shinobu mais ils sont pris au piège par la marée haute. Après s’être concertés, ils parviennent tout de même à rejoindre la surface. Mais leur soulagement est de bien courte durée car à peine sortis, Kasuga tient Ayumi en respect à l’aide d’une arme à feu. Bien que tout espoir semble vain, Ran porte un violent coup de pied à Kasuga lorsqu’il a un moment d’inattention. Il s’étale alors de tout son long. Kasuga a cherché à tuer Shinobu car il venait de se fiancer avec une autre femme et voulait donc se débarraser d’elle. On finit par entendre les voix de nos héros qui crient bien fort : « L’équipe des jeunes détectives a encore frappé ! »