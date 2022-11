Détective Conan - S02 E75 - Meurtre d'un créancier

Kogoro, qui joue au mahjong, se sent particulièrement en veine. Hida, le Président d’un établissement de prêts qui adore lui aussi jouer au mahjong est appelé pour remplacer un des participants. Cependant, au bout d’une heure, il n’est toujours pas arrivé. Inquiets, Kogoro et les autres se rendent au siège de son entreprise et découvrent son cadavre dans une pièce fermée à clef. La mort a été provoquée par un empoisonnement au cyanure de potassium. Les employés Minamisawa, Iino et Takako sont les principaux suspects mais il n’y a pas de preuve. L’affaire est bien prêt d’être classée sans suite lorsque Conan se rend compte que Takako a toujours gardé la main gauche dans sa poche et ne l’a plus jamais utilisée après avoir éteind le réchaud avec elle. C’est alors qu’il comprend comment le meurtre a pu être commis. Takako a enduit l’interrupteur du réchaud avec du poison. Elle a ensuite encouragé Hida à l’utiliser afin de le tuer. Elle n’a plus utilisé sa main gauche car elle craignait qu’il reste des traces de poison après avoir utlisé l’interrupteur. Elle voulait en fait venger la mort de son petit ami qui avait emprunté de l’argent à Hida pour soigner sa maladie avant d’être acculé au suicide au moment de rembourser. L’affaire est heureusement résolue. Mais au grand dam de Conan et de Kogoro, Ran est devenue une obsédée du mahjong.