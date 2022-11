Détective Conan - S02 E76 - Conan contre le Kid Cat Burglar

Sonoko reçoit chez lui une lettre qui le prévient que l’Etoile Noire, une perle qui fait partie de l’héritage familial, est sur le point d’être volée. L’expéditeur de la lettre n’est autre que le Gamin Voleur, un cambrioleur insaisissable qui utilise la magie et dont le nom fait l’objet de toutes les conversations en ville. Cette nuit là, Conan parvient à résoudre le code secret de la lettre de menace et il décide d’attendre le Gamin Voleur sur le toit du bâtiment. Ce dernier apparaît discrètement devant lui avec un sourire qui ne connaît pas la peur aux lèvres. Il semblerait que Conan et les Forces de Police aient réussi a piéger le Gamin Voleur. Mais grâce à un tour de passe passe, il parvient tout de même à disparaitre à la barbe de tous, abandonnant derrière lui une nouvelle lettre de menace. Le propriétaire de la salle de réception mentionnée dans la lettre dissémine de fausses perles pour tenter d’empêcher le vol. Le Gamin Voleur parvient pourtant à provoquer un désordre et à s’emparer de la vraie perle. Lors de la cohue qui s’en suit, Conan emmène Ran dans la salle des machines. Mais la personne qui a pris l’apparence de Ran et dont Conan révèle l’identité est en fait le Gamin Voleur. Bien qu’il parvienne à le serrer de près, le Gamin Voleur utilise un nouveau tour de passe passe et il s’enfuit au dernier moment. Quelques jours plus tard, un garçon qui resemble étrangement à Shinishi se présente devant Conan et les autres. Il s’agit en fait de…