Détective Conan - S02 E77 - Un mariage jeté au feu (1)

Kogoro et sa famille sont invités à la fête d’anniversaire de Michizo Nagato, le chef d’une famille prestigieuse. Le Président Nagato demande alors à Kogoro de retrouver son premier amour. Heiji Hattori est lui aussi présent à la fête. Cette nuit là, Mlle Hyuga, la secrétaire, et Hidetomi, le fils ainé de Nagato, sont sur le point d’annoncer leur mariage. Le visage de Hitomi est recouvert de bandages qui cachent les atroces brûlures dont il a hérité le jour où il a sauvé Hyuga d’un incendie. Alors que la fête est sur le point de prendre fin, la sonnerie du téléphone retentie. A l’autre bout du fil, on peut entendre la voix de Mitsuaki, le deuxième fils de Nagato, crier à l’aide. Lorsque Conan et les autres se penchent pour mieux voir la chambre de Mitsuaki à l’étage en dessous, ils voient Hidetomi regarder à l’intérieur avec un couteau entre les dents. Conan et les autres se précipitent alors dans la chambre. Une fois sur place, ils remarquent que Mitsuaki a été précipité dans le vide et que son corps est venu s’empaler violemment sur le grillage avant de mourir. Le tueur pourrait-il être Hidemoti ? On va pourtant retrouver son cadavre dans la mare du jardin. Dans sa poche, il a laissé ce qui pourrait passer pour un testament. D’après le document, il serait responsable de la mort de Mitsuaki. Hyuga s’effondre en larmes. Quant à Conan et à Heiji, ils trouvent tous les deux ces morts suspectes. Pour eux, les éléments permettant de conclure au suicide ne concordent pas …