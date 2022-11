Détective Conan - S02 E78 - Un mariage jeté au feu (2)

Hidemoti est mort laissant derrière lui un testament indiquant que d’une certaine façon il serait impliqué dans le suicide de Mitsuaki. Sa mort est pourtant estimée entre le crépuscule et la nuit du jour de l’incident. Ce qui veut dire qu’il était déjà mort au moment des faits. Conan et Heiji expliquent l’incident en tenant compte des éraflures sur le bâtiment, du message laissé sur le répondeur, des draps souillés dans la chambre de Mitsuaki et ainsi de suite. Kogoro est comme toujours anesthésié et la fameuse équipe composée de Conan et de Heiji commence à exposer son raisonnement. La tueuse est en fait Sachi Hyuga. Elle a incité Mitsuaki à tuer le Président afin de prendre sa place. Puis elle a finit par le tuer le premier. Hidetomi s’était déjà suicidé avant le meurtre de Mitsuaki. Quant au testament qu’on a retrouvé sur lui, il l’avait rédigé pour se repentir de l’incendie qu’il avait provoqué avec Mitsuaki. Après que la vérité ait enfin éclaté au grand jour, Hyuga tente de se suicider pour retrouver Hidetomi mais Conan parvient à l’en empêcher. Le Président Nagato finit par faire une remarque à Hyuga alors qu’elle pleure toutes les larmes de son corps. Il lui dit : « ta mère n’était pas ce genre de personne ». Car la mère de Hyuga était ce premier grand amour que Nagato voulait retrouver.