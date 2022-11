Détective Conan - S02 E79 - Cambriolage à la banque

Conan, Ran et Sonoko tombent à l’improviste sur le braquage de la banque Tohto. Après avoir assommé le banquier Maejima, Saiki réclame de l’argent. Alors qu’il fait sa demande, Maejima retrouve ses esprits et cherche à l’attaquer dans le dos. Mais son portable sonne et Saiki s’en rend compte. Il lui tire alors dessus et le tue. Taniguchi bondit à son tour sur Saiki. Après une courte lutte, il parvient à récupérer l’arme de Saiki et il l’abat. A première vue, l’affaire semble s’être résolue avec l’acte de bravoure de Taniguchi. Mais Conan sent que quelque chose ne tourne pas rond. Il endort Kogoro et commence à exposer son raisonnement. Cette affaire cache quelque chose. En fait, Tanigushi avait planifié l’attaque de la banque avec Saiki. Mais comme le braquage ne s’est pas déroulé comme prévu, Taniguchi s’est débarrassé de Saiki. La sonnerie du portable était l’œuvre de Taniguchi qui cherchait à prévenir Saiki des intentions de Maejima.